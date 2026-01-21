Я нашел ошибку
В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Сызрани женщина шла по "зебре", когда ее сбила машина

В Сызрани женщина шла по зебре, когда ее сбила машина

20 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4 человека и 1 погиб. 

ДТП произошло в 15:00 в Сызрани. 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 210740, двигался по пр. 50 лет Октября, в направлении ул. Образцовская. В пути следования, возле дома № 4Б совершил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. Женщину госпитализировали.

Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
