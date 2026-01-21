В Сызрани женщина шла по "зебре", когда ее сбила машина

20 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4 человека и 1 погиб.

ДТП произошло в 15:00 в Сызрани. 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 210740, двигался по пр. 50 лет Октября, в направлении ул. Образцовская. В пути следования, возле дома № 4Б совершил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. Женщину госпитализировали.