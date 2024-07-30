В Сызрани женщина сдавала квартиру наркоманом под притон за хлеб и сигареты

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В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» в квартире на ул. Комарова задержана 48–летняя местная жительница, подозреваемая в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

Сотрудники полиции установили, что в течение текущего года женщина неоднократно предоставляла жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанная пояснила оперуполномоченным, что неоднократно разрешала знакомым собираться у неё дома для потребления запрещенных веществ. За оказание «услуги» ей покупали продукты питания и сигареты. По данным полицейских, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также при общении с подозреваемой сотрудники полиции выявили у неё признаки опьянения и предложили ей пройти освидетельствование, на что она ответила отказом.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Также за отказ пройти медицинское освидетельствование сотрудниками полиции собран административный материал по ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ «Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества». Судом девушке назначено наказание в виде административного штрафа.