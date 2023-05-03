В Сызрани задержаны двое иностранцев с 1 кг героина

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что двое граждан ближнего зарубежья, временно находящихся на территории города Сызрань, могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых злоумышленников на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли сотовые телефоны подозреваемых, в которых находились фото участков местности с указанием географических координат и метками в виде точек, где предположительно злоумышленники организовали два тайника-закладки. В обозначенных на фото местах оперативники обнаружили и изъяли 1 сверток из пищевой пленки с находящимися внутри 50 полимерными пакетиками с веществом массой 81,70 граммов, в другом свертке – 50 полимерных пакетиков с веществом массой 81, 32 граммов. В ходе обыска по месту жительства злоумышленников, на съёмной квартире, был обнаружен и изъят пакет с расфасованным веществом общей массой 1 034, 32 грамма.

Исследования в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области показали, что изъятое в местах, оборудованных тайниках-закладках, и при обыске в квартире вещество является наркотическим средством «героин» (диацетилморфин), законодатель относит к крупным и особо крупному размеру соответственно.По данным сотрудников полиции, оба гражданина ближнего зарубежья 1997 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекались, прибыли на территорию России в начале марта 2023 года и не имеют регистрации на территории РФ. В ходе опроса злоумышленники пояснили, что героин приобрели через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта, путем организации тайников – закладок на территории Сызрани, но не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.