В Сызрани задержаны двое иностранцев с 1 кг героина

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 мая в Парке Победы в Самаре пройдет патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы»
4 мая в Парке Победы в Самаре пройдет патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы»
Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»
Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»
У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности
У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности
Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»
Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»
"РКс-Самара" заменят участок Главного Безымянского коллектора на восьмиметровой глубине
"РКС-Самара" заменят участок Главного Безымянского коллектора на восьмиметровой глубине
В МЕГЕ Самара открылись единственные в регионе магазины DUB и Vilet
В МЕГЕ Самара открылись единственные в регионе магазины DUB и Vilet
Самарский институт культуры в числе победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов
Самарский институт культуры в числе победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов
В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд
В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.55
EUR 87.66
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани задержаны двое иностранцев с 1 кг героина

3 мая 2023 10:15
190
В Сызрани задержаны двое иностранцев с 1 кг героина

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что двое граждан ближнего зарубежья, временно находящихся на территории города Сызрань, могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.    

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых злоумышленников на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли  сотовые телефоны подозреваемых, в которых находились фото участков местности с указанием географических координат и метками в виде точек, где предположительно злоумышленники организовали  два тайника-закладки. В обозначенных  на фото местах оперативники обнаружили и изъяли  1 сверток из пищевой пленки с находящимися внутри 50 полимерными пакетиками с веществом массой 81,70 граммов, в другом свертке – 50 полимерных пакетиков с веществом массой 81, 32 граммов. В ходе обыска по месту жительства злоумышленников, на съёмной квартире, был обнаружен и изъят   пакет с расфасованным веществом общей массой 1 034, 32 грамма.

Исследования в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области показали, что изъятое в местах, оборудованных тайниках-закладках,  и при обыске в квартире вещество является наркотическим средством «героин»  (диацетилморфин), законодатель относит к крупным и особо крупному размеру соответственно.По данным сотрудников полиции, оба гражданина ближнего зарубежья 1997 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекались, прибыли на территорию России в начале марта 2023 года и не имеют регистрации на территории РФ.  В ходе опроса  злоумышленники пояснили, что героин приобрели через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта, путем организации тайников – закладок на территории Сызрани, но не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейские изъяли у мужчины в Самаре 27 свертков с наркотиком
23 апреля 2023, 11:50
Полицейские изъяли у мужчины в Самаре 27 свертков с наркотиком
Он приобрёл запрещенное вещество посредством тайника-закладки, организованного недалеко от торгового центра в Красноглинском районе. Криминал
916
Со свертком наркотиков краснодарец приехал в Самару
20 апреля 2023, 09:58
Со свертком наркотиков краснодарец приехал в Самару
У задержанного изъято более 50 граммов N-метилэфедрона, что законодатель относит к особо крупному размеру. Криминал
880
40-летний житель Жигулевска задержан в гаражном массиве с наркотиками
16 апреля 2023, 11:18
40-летний житель Жигулевска задержан в гаражном массиве с наркотиками
Ранее судимый местный житель снова попал в поле зрения сотрудников полиции. Криминал
1192
В центре внимания
в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
3 мая 2023  17:56
В Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
1
Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год
3 мая 2023  12:15
Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год
189
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
3 мая 2023  11:50
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
190
Новые машины ПАЗ «Вектор Некст» уже в ближайшее время выйдут на свои внутрирайонные и городские маршруты.
2 мая 2023  18:34
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Похвистнево, Похвистневского района и Отрадного ключи от новых автобусов
736
Губернатор Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
2 мая 2023  13:51
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
508
Весь список