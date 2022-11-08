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В Сызрани задержали москвича с героином

8 ноября 2022 11:24
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В Сызрани задержали москвича с героином

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств.

 В конце августа текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность 27-летнего гражданина, жителя одной из сопредельных республик, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани.

 Мужчина был выявлен на железнодорожном вокзале ст. Сызрань-1 и доставлен в дежурную часть для проведения личного досмотра. В ходе досмотра в рюкзаке молодого человека было обнаружено порошкообразное вещество светлого цвета.

 По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «героин» общей массой 148,73 гр.

Установлено, что мужчина приехал из Москвы, где приобрел крупную партию наркотика для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.    

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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