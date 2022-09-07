В Сызрани вора задержали по приметам: отсутствию пальцев и рваному уху

123

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился 39 - летний сызранец, который сообщил, что после совместного распития спиртных напитков со случайным знакомым у него пропал сотовый телефон и деньги, которые находились в чехле телефона. Материальный ущерб потерпевший оценил в 8 000 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя и выяснили, что тот познакомился с мужчиной на остановке общественного транспорта в районе поселка Сердовино. Во время совместного распития спиртных напитков с новым приятелем, потерпевший отлучился в ближайший магазин, а когда вернулся, то обнаружил пропажу имущества и новоявленного друга. Попытки вернуть гаджет самостоятельно не увенчались успехом, и сызранец обратился за помощью в полицию.



Потерпевший сообщил сотрудникам полиции имя предполагаемого злоумышленника, а также назвал его отличительные приметы - отсутствие двух пальцев на руке и деформация ушной раковины. Это помогло правоохранителям установить и оперативно задержать подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, житель города Сызрани 1982 года рождения. Свою вину задержанный признал полностью. Материальный ущерб возместил потерпевшему в полном объеме, вернув украденный телефон и деньги.



Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 40-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.



Полицейские напоминают, что, чем скорее информация о совершенных в отношении вас противоправных действий поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет оперативно задержан, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.