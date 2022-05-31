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В Сызрани в суд направлено уголовное дело о хищении денег с банковской карты

31 мая 2022 10:48
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В Сызрани в суд направлено уголовное дело о хищении денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  обратился  местный житель 1983 года рождения, который  сообщил, что обнаружил пропажу своей банковской карты, а также сообщения в онлайн-приложении о списании с карты свыше 6 тысяч рублей за покупки, которые не совершал.

Как выяснили полицейские, к расчетному счёту, открытому в банке для общества с ограниченной ответственностью, занимающегося транспортными перевозками, прилагалась банковская карта, держателем которой является потерпевший. К банковской карте привязан номер телефона потерпевшего, на который стали приходить СМС-оповещения о списании денежных средств различными суммами за покупки, которые он не совершал. Не обнаружив у себя карты, мужчина заблокировал её и обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении нескольких часов его кредитной картой расплачивались в различных магазинах, покупая алкоголь и продукты питания. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, доставили его в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По данным оперативников, местный житель 1985 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, имущественные преступления и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В ходе опроса мужчина пояснил, что банковскую карту нашел и решил ею воспользоваться. После того, как первое бесконтактное списание денежных средств прошло успешно, он продолжил свой преступный умысел. По признанию подозреваемого, как только у него не получилось оплатить табачную продукцию, он понял, что банковский счет заблокирован, и избавился от карты.     

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. 

Теги: Кража Уголовное дело

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