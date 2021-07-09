В Сызрани транспортные полицейские вернули владельцу забытый в электропоезде самокат

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В дежурную часть Сызранского линейного отдела обратился 38-летний житель г. Октябрьска Самарской области, который сообщил о том, что в электропоезде «Волжский Экспресс» на верхней полке он оставил самокат. Мужчина пояснил, что следовал со своим сыном от станции Самара до ст. Правая Волга и перед выходом по собственной неосторожности забыл забрать самокат с верхней полки. Гражданин сразу поспешил сообщить об этом сотрудникам транспортной полиции.

Вскоре сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте самокат был найден и передан законному владельцу. Сергей Александрович и его сын поблагодарили стражей правопорядка за оказанную помощь и профессионализм.