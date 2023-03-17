В Сызрани сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота более килограмма героина

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В конце февраля текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность группы лиц, граждан одной из сопредельных республик, подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани Самарской области.

Мужчины были выявлены в Сызрани и доставлены в дежурную часть для проведения личного досмотра. В ходе проведения досмотра в карманах кутки одного из подозреваемых было обнаружено и изъято 69 свертков с порошкообразным веществом. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «героин» общей массой более 130 граммов.

В ходе дальнейшей реализации оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли из тайников еще пять закладок с наркотическим средством, приготовленным подозреваемыми для последующего сбыта на территории города. Кроме того, в ходе проведения осмотра жилища подозреваемых, а именно в съемной комнате были обнаружены и изъяты пять полимерных пакетов с различными веществами и приспособлениями, предназначенными для расфасовки – электронные весы, кофемолка, полимерные пакетики и скотч.

Общий вес изъятого из незаконного оборота наркотического средства составил более килограмма.

По данным следствия установлено, что подозреваемые приехали из Москвы с целью распространения запрещенного наркотического средства.

На период предварительного следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.