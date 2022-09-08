В Сызрани сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали грабителя

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Находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного ориентировку с информацией об уличном грабеже. На улице Челюскинцев незнакомый мужчина вырвал из рук девушки сумку с мобильным телефоном и скрылся.

Получив приметы злоумышленника, экипаж вневедомственной охраны начал его поиски. В ходе грамотных действий стражи правопорядка в течение пятнадцати минут задержали гражданина, подходящего под описание разыскиваемого. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что на одной из улиц заметил одиноко идущую девушку, которую и выбрал своей жертвой, выхватил сумку и убежал.

Сотрудники Росгвардии передали подозревамого коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки было установлено, что 33-летний житель города Чапаевск ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. При личном досмотре у мужчины изъято похищенное имущество. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».