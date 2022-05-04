Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
В турецких отелях дефицит мест
В турецких отелях дефицит мест
Система расчетов в рублях расширяется в турецкой Анталье.
Система расчетов в рублях расширяется в турецкой Анталье
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
В Самаре мотоциклистка сбила пешехода
В Самаре мотоциклистка сбила пешехода
Самарцев предупреждают о нашествии змей
Самарцев предупреждают о нашествии змей
Евросоюз сегодня представит очередной, шестой по счёту, пакет санкций против России
Жители Самарской области не сообщили, что их знакомый помогает финансировать террористическую организацию
Жители Самарской области не сообщили, что их знакомый помогает финансировать террористическую организацию
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани сотрудник одной из сотовых компаний передавал за деньги информацию о клиентах

4 мая 2022 10:41
133
В Сызрани сотрудник одной из сотовых компаний передавал за деньги информацию о клиентах

В Самарской области окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

22-летний сотрудник одной из сотовых компаний передавал третьим лицам за денежное вознаграждение информацию о клиентах.

В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции выявлены и задокументированы не менее 6 фактов, когда злоумышленник, используя свой персональный логин и пароль для входа в базу данных компании, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков и другую охраняемую законом информацию о клиентах третьим лицам за денежное вознаграждение.  

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» расследование многоэпизодного уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности с использованием своего служебного положения) завершено.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 22-летнего ранее не судимого местного жителя направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самарской области не сообщили, что их знакомый помогает финансировать террористическую организацию
04 мая 2022, 12:24
Жители Самарской области не сообщили, что их знакомый помогает финансировать террористическую организацию
Им назначено наказание в виде штрафов от 10 до 35 тыс. рублей. Криминал
127
Продавец из Чапаевска отдала мошенникам свыше 900 тысяч рублей
04 мая 2022, 10:22
Продавец из Чапаевска отдала мошенникам свыше 900 тысяч рублей
Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета. Криминал
145
Житель Жигулевска угрожал убить мать
03 мая 2022, 11:49
Житель Жигулевска угрожал убить мать
Женщина смогла вырваться и выбежать из квартиры. Криминал
472
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
102
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
878
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
892
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
1269
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
919
Весь список