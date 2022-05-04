В Сызрани сотрудник одной из сотовых компаний передавал за деньги информацию о клиентах

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В Самарской области окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

22-летний сотрудник одной из сотовых компаний передавал третьим лицам за денежное вознаграждение информацию о клиентах.

В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции выявлены и задокументированы не менее 6 фактов, когда злоумышленник, используя свой персональный логин и пароль для входа в базу данных компании, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков и другую охраняемую законом информацию о клиентах третьим лицам за денежное вознаграждение.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» расследование многоэпизодного уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности с использованием своего служебного положения) завершено.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 22-летнего ранее не судимого местного жителя направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.