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В Сызрани работник супермаркета мошенничал с возвратом товара

16 июня 2021 09:32
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В Сызрани работник супермаркета мошенничал с возвратом товара

Окончено расследование уголовного дела в отношении  жителя города Сызрань 1996 года рождения.

Из уголовного дела следует, что в МУ МВД России «Сызранское» с заявлением обратился 53-летний представитель одного из супермаркетов  города Сызрань. Мужчина сообщил полицейским о том, что один из его сотрудников похитил свыше 180 тысяч рублей.

По версии следствия, старший продавец являлся материально-ответственным лицом, воспользовавшись своим служебным положением и, путем оформления фиктивного  возврата товара от покупателя, похитил  денежные средства, хранящиеся в кассе.

Сотрудниками органов внутренних дел установлено пять фактов  хищения денежных средств обвиняемым в период с января 2020 года по май 2020 года. Мужчину задержали. В ходе опроса он признался правоохранителям, что денежные средства потратил на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.

Теги: мошенник уголовное дело

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