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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани работник фирмы присвоил запчастей на 640 тысяч рублей

3 ноября 2021 11:18
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В Сызрани работник фирмы присвоил запчастей на 640 тысяч рублей

Тридцатилетний менеджер одной из организаций, специализирующейся на оптовой торговле запасными частями к автомобилям имел доступ к финансовой документации, программам фирмы, и складским помещениям. Используя служебное положение,  с июня 2020 года по март 2021 года мужчина неоднократно похищал имущество организации. В результате чего причинил материальный ущерб на общую сумму более 640 тысяч рублей.

В ходе  работы полицейские выяснили, что мужчина оформлял поддельные документы по возврату товара, вносил в компьютер сведения о том, что товар возвращен поставщику как не качественный, а на самом деле похищал его со склада. В накладных о возврате товара поставщикам, который действительно возвращался, он указывал количеств больше реального и этот товар также похищал со склада. Деньги с продажи похищенного мужчина тратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время  уголовное дело с заключением  направлено в суд для принятия решения по существу.

Теги: Уголовное дело

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