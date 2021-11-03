В Сызрани работник фирмы присвоил запчастей на 640 тысяч рублей

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Тридцатилетний менеджер одной из организаций, специализирующейся на оптовой торговле запасными частями к автомобилям имел доступ к финансовой документации, программам фирмы, и складским помещениям. Используя служебное положение, с июня 2020 года по март 2021 года мужчина неоднократно похищал имущество организации. В результате чего причинил материальный ущерб на общую сумму более 640 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские выяснили, что мужчина оформлял поддельные документы по возврату товара, вносил в компьютер сведения о том, что товар возвращен поставщику как не качественный, а на самом деле похищал его со склада. В накладных о возврате товара поставщикам, который действительно возвращался, он указывал количеств больше реального и этот товар также похищал со склада. Деньги с продажи похищенного мужчина тратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время уголовное дело с заключением направлено в суд для принятия решения по существу.