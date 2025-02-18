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В Сызрани подросток перевел более 52 тыс. мошенникам со счета матери

18 февраля 2025 11:47
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В Сызрани подросток перевел более 52 тыс. мошенникам со счета матери

В конце января ранним утром в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от 34-летней местной жительницы. Она сообщила, что в ночное время, когда она находилась на дежурстве, ее несовершеннолетнему сыну позвонил неизвестный и сообщил, что прямо сейчас злоумышленники пытаются украсть деньги со счета его мамы и их срочно необходимо перевести на «безопасный» счет. Располагая доступом к банковскому счету матери, 16-летний юноша через ноутбук перевел более 52 000 рублей злоумышленникам. 

Узнав о произошедшем, мама подростка - 34-летняя женщина, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Будьте более внимательными к своим сбережениям. Услышав финансовые требования - положите трубку! И обязательно расскажите о возможных схемах мошенничества своим детям.

Теги: Мошенники

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