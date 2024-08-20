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В Сызрани мужчина обвиняется в убийстве своей сожительницы

20 августа 2024 14:12
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В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

16 августа подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей, нанес ей смертельное ножевое ранение.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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