В Сызрани мужчина обвиняется в убийстве своей сожительницы

126

Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

16 августа подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей, нанес ей смертельное ножевое ранение.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО