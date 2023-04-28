В Сызрани мошенники заставили пенсионерку продать квартиру, а деньги перевести на их счет.

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Сызрани, пенсионерке 1964г.р., позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что её квартиру мошенники пытаются переоформить на себя. Чтобы помешать злоумышленникам необходимо срочно продать квартиру, а деньги перевести на указанный им, безопасный счет. Потерпевшая продала квартиру и перевела звонившему около 2 400 000р. после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное