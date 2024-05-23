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В Ставропольском районе тренер хотел порадовать детей новыми клюшками, но потерял более 2 млн из-за мошенников

23 мая 2024 12:44
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В Ставропольском районе тренер хотел порадовать детей новыми клюшками, но потерял более 2 млн из-за мошенников

Для покупки спортинвентаря тренер детской хоккейной сборной обратился к сети Интернет. Потратив несколько часов, 28-летний мужчина заполнил заявку для связи с менеджером одного из сайтов по продаже спортивных товаров, чтобы уточнить наличие 6 клюшек и 2 пар щитков для вратаря, а затем совершить покупку. Спустя пару минут тренеру позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, где он обслуживается.

Молодому человеку сообщили, что злоумышленники, используя его данные из заявки на сайте пытаются оформить денежный займ, а для предотвращения данной нежелательной операции ему необходимо подсказать «сотруднику» код из полученного смс. Получив заветную комбинацию, незнакомец прервал звонок. Осознав, что сообщил персональные данные, мужчина проверил банковское приложение на телефоне и увидел списание более 2 млн. отложенных на ипотеку, после чего обратился за помощью в полицию.

 

Теги: Мошенники

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