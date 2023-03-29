В Сергиевском районе у любителя марихуаны нашли в кармане наркотики

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Оперуполномоченным группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району поступила информация о том, что ранее судимый 56-летний житель поселка Серноводск может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники задержали мужчину на одной из улиц городского поселения Суходол. В ходе личного досмотра в присутствии понятых во внутреннем кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на экспертизу, а местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что вещество является наркотическим средством марихуана, общей массой более 20 граммов, что относится к значительному размеру.

В ходе допроса мужчина пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.