В Сергиевском районе горел жилой дом

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26 июня вечером в 17 часов 33 минуты диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Мордовская Селитьба.

Было установлено, что горит жилой дом на площади 86 квадратных метров.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 5 стволов «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.

Усилиями пожарных и добровольцев в 17 часов 45 минут пожар был локализован, а в 18 часов - объявлена ликвидация открытого горения. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.