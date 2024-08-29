Я нашел ошибку
Главные новости:
Появился цифровой гастрономический гид по волжской кухне
Появился цифровой гастрономический гид по волжской кухне
Только 38% родителей из Самары считают, что уделяют детям достаточно времени
Только 38% родителей из Самары считают, что уделяют детям достаточно времени
В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов
В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов
В России зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила
В России зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила
Самарца ожидало лишение свободы и денежная компенсация за драку и угрозу убийством
Самарца ожидало лишение свободы и денежная компенсация за драку и угрозу убийством
Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" дал оценку инновационным разработкам Самарского университета
Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" дал оценку инновационным разработкам Самарского университета
В Сергиевском районе девушка поверила мошеннику и обнаружила списание более 500 000 рублей
В Сергиевском районе девушка поверила мошеннику и обнаружила списание с карты более 500 000 рублей
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.44
-0.04
EUR 102.08
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во дворе Музея модерна состоится экскурсия по выставке «Самарский модернИЗМ»
Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков
В губернии пройдет конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевском районе девушка поверила мошеннику и обнаружила списание с карты более 500 000 рублей

29 августа 2024 12:50
78
В Сергиевском районе девушка поверила мошеннику и обнаружила списание более 500 000 рублей

Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!

Так, несколько дней назад, в Сергиевском районе девушке 1999 года рождения решила, с помощью сети Интернет приобрести новую бытовую технику. Найдя объявление, показавшееся более привлекательным, девушка позвонила по указанному номеру, где ей сказали перейти по ссылке, которую пришлют в мессенджер. Получив ссылку, потерпевшая без раздумий перешла по ней, и ввела данные своей карты для оплаты бытовой техники. После ввода данных страница перестала работать и выдала ошибку. Каждый раз, когда девушка пыталась перезагрузить страницу, ситуация не менялась. Прежде чем заметить, что с банковского счета списываются деньги, потерпевшая более 10 раз перешла по присланной ссылке. Поняв, что ее обманули, девушка проверила банковский счет и обнаружила списание более 500 000 рублей – денег, которые она взяла до этого в кредит для покупки техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 1 150 000 звонков от мошенников заблокировал билайн в Самарской области
28 августа 2024, 11:55
Более 1 150 000 звонков от мошенников заблокировал билайн в Самарской области
В 60% случаях злоумышленники звонили мужчинам. Новости компаний
359
Самарец хотел сменить СИМ карту и подарил мошенникам 2,8 млн рублей
28 августа 2024, 11:48
Самарец хотел сменить СИМ карту и подарил мошенникам 2,8 млн рублей
Неизвестный сообщил мужчине, что у него истекает срок использования договора на номер телефона. Криминал
322
Мошенники создают фиктивные школьные чаты для сбора денег
27 августа 2024, 10:52
Мошенники создают фиктивные школьные чаты для сбора денег
Новый вид кибермошенничества распространяется в России. Криминал
442
В центре внимания
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
29 августа 2024  12:44
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
117
Вячеслав Федорищев провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году
29 августа 2024  11:33
Вячеслав Федорищев провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году
135
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
28 августа 2024  20:58
По поручению Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
530
Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.
28 августа 2024  17:21
Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с юными спортсменами из Курской области
393
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
28 августа 2024  12:59
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
353
Весь список