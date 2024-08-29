В Сергиевском районе девушка поверила мошеннику и обнаружила списание с карты более 500 000 рублей

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Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!

Так, несколько дней назад, в Сергиевском районе девушке 1999 года рождения решила, с помощью сети Интернет приобрести новую бытовую технику. Найдя объявление, показавшееся более привлекательным, девушка позвонила по указанному номеру, где ей сказали перейти по ссылке, которую пришлют в мессенджер. Получив ссылку, потерпевшая без раздумий перешла по ней, и ввела данные своей карты для оплаты бытовой техники. После ввода данных страница перестала работать и выдала ошибку. Каждый раз, когда девушка пыталась перезагрузить страницу, ситуация не менялась. Прежде чем заметить, что с банковского счета списываются деньги, потерпевшая более 10 раз перешла по присланной ссылке. Поняв, что ее обманули, девушка проверила банковский счет и обнаружила списание более 500 000 рублей – денег, которые она взяла до этого в кредит для покупки техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.