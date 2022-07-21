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В селе Виловатое мужчина подозревается в убийстве своего знакомого в ходе пьяной ссоры

21 июля 2022 16:04
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В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Виловатое, подозреваемого в убийстве.

18 июля в одном из частных домов по улице Советской села Виловатое Богатовского района было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран в области расположения жизненно-важных органов.

"По подозрению в причастности к совершению данного преступления сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области был задержан мужчина, который в ходе допроса пояснил следователям, что накануне совместно с погибшим распивал спиртные напитки в доме по месту проживания последнего, после чего уехал домой. Однако между мужчинами произошел конфликт, в связи с чем вечером того же дня подозреваемый вернулся в дом к знакомому, где на почве личных неприязненных отношений нанес ему несколько ударов арматурой и колюще-режущим предметом в область головы и конечностей, после чего покинул место происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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