В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника

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Из материалов, собранных сотрудниками отделения уголовного розыска ОМВД России по Шенталинскому району, следует, что руководитель учреждения 1964 года рождения в период с 23.01.2018 года по 01.06.2021 год фиктивно трудоустроил своего родственника на одну из вакантных должностей. В этот период мужчина давал обязательные для исполнения указания своим подчиненным о начислении жителю Самары заработной платы выше, чем у иных работников по равной должности, зная, что родственник живет и трудоустроен в областном центре.



Сотрудниками полиции установлено, что за указанный период времени из бюджета муниципалитета на указанный руководителем центра культуры и досуга расчетный счет перечислено более 1,4 миллиона рублей заработной платы.

Возбуждено уголовное дело.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.