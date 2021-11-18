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В Самарском регионе из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотиков

18 ноября 2021 13:19
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В Самарском регионе из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотиков

Второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведен в октябре текущего года и направлен на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

По информации начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Вячеслава Тишина, в полицию Самарской области поступило 53 обращения от граждан о фактах незаконного оборота наркотиков, из них 14 обращений – по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Выявлено 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По всем случаям возбуждены уголовные дела, в том числе по шести фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Еще три уголовных дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», и три уголовных дела, предусмотренных ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Так, в Волжском районе оперативные сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка полиции, при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром», задержали 21-летнего жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Полицейские обнаружили и изъяли у задержанного героин, массой более 250 грамм. Во время обыска в квартире, где проживает молодой человек, изъято еще около 150 граммов героина. В отношении безработного, ранее не судимого задержанного возбуждено уголовное дело. 

Еще один факт незаконного оборота наркотиков оперативники выявили в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. Самарские полицейские установили, что безработные жители Тульской области – женщина 1987 года рождения и 31-летний мужчина, являясь «закладчиками» интернет-магазина, сделали закладку на территории города Пенза. Оперативные сотрудники выехали по установленному адресу и изъяли из тайника сверток с мефедроном, массой около 50 грамм. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

По итогам проведения второго этапа акции выявлено 126 административных правонарушений, среди которых 111 – за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 10 – за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 5 – за потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

Полицейскими выявлено пять интернет-ресурсов, осуществлявших распространение материалов о наркотиках. Информация направлена в Роскомнадзор, в настоящее время они заблокированы.

Сотрудники полиции напоминают: с 15 по 24 ноября в Самарской области проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021».

В рамках акции сотрудники полиции проводят широкомасштабные мероприятия, в том числе профилактические рейды по проверке мест массового пребывания подростков и досуговых организаций с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также несовершеннолетних, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.

В общеобразовательных учреждениях проводятся лекции и беседы, направленные на формирование здорового образа жизни и информирование несовершеннолетних и их родителей о вреде потребления наркотиков, алкоголя и табака, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков.

Обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: Стоп Наркотик

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