В Самарской области житель Чебоксар приговорен к 8 годам лишения свободы за наркоторговлю

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Изъяты наркотические средства общей массой более 3,5 килограмм.

Собранные следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего жителя города Чебоксары, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Как установлено в ходе предварительного расследования, в сентябре прошлого года мужчине 1980 года рождения в теневом сегменте телекоммуникационной сети Интернет аноним предложил получать на территории одного из субъектов Российской Федерации оптовые партии наркотических средств и развозить по территории страны с целью последующего сбыта. Мужчина подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

В период с сентября по ноябрь 2021 года фигурант осуществил незаконный сбыт наркотического средства, который является производным наркотического средства - N-метилэфедрон посредством оборудования «тайников-закладок» на территории ряда регионов России, в том числе и в Самарской области. За свои «услуги», как установили полицейские, он получил от анонима около одного миллиона рублей.

В середине ноября 2021 года преступные действия злоумышленника пресечены сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области, а наркотическое средство общей массой более 3,5 килограмм, которое он планировал сбыть, изъято.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.