Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину

12 сентября 2025 10:38
В Самарской области заведующий отделением медицинского учреждения, находясь несколько дней под влиянием мошенников, продал машину, занял деньги у знакомых и перечислил через банкоматы на указанные счета около 11,5 млн рублей.

В отдел полиции за помощью обратился 50-летний мужчина, ставший жертвой беспринципных мошенников.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники в течение нескольких дней вели планомерную атаку на потерпевшего, используя методы социальной инженерии. Преступники действовали цинично: они постепенно входили в доверие к жертве, собирали информацию о её финансовом положении и психологическом состоянии, а затем, выбрав подходящий момент, приступили к финальному этапу своего преступного плана. Используя различные психологические приёмы и манипулятивные техники, мошенники смогли убедить потерпевшего в необходимости совершить определённые финансовые операции. Они искусно играли на эмоциях человека, создавая ощущение срочности и важности предпринимаемых действий, что в итоге привело к печальным последствиям для жертвы.

Зная о случаях мошенничества, в первый день врач не стал разговаривать якобы с представителями почтового отделения, которые требовали от него код, присланный в смс «для получения посылки». Он даже в течение рабочего дня забыл об этом разговоре. Но вечером, когда ему позвонили «правоохранители» и сообщили, что его данными пользуются преступники, финансирующие ВСУ Украины, он начал поддаваться на уговоры, занервничал и перевел часть собственных накоплений на указанный расчетный счет.

В течение нескольких дней после этого, вместо того, чтобы остановиться, подумать и перестать выполнять распоряжения мошенников, мужчина продал свой автомобиль, занял денег у родственников и друзей. В «костер», разожжённый преступниками, упало более 11,5 млн рублей. Поняв, что больше денег они не смогут взять с жителя Самарской области, злоумышленники цинично поблагодарили его за помощь и заблокировали абонентские номера.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Будьте более внимательными к своим сбережениям. Услышав финансовые требования – положите трубку!

Новости по теме
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
11 сентября 2025, 12:31
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
Но клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало. Криминал
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
11 сентября 2025, 11:27
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
Неизвестные перестали выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Криминал
Испугавшись уголовной ответственности, житель Самарского региона отдал аферистам более 1 млн рублей
10 сентября 2025, 11:02
Испугавшись уголовной ответственности, житель Самарского региона отдал аферистам более 1 млн рублей
По инструкции звонивших, житель региона передал деньги неизвестной женщине в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. Криминал
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
