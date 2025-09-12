В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину

84

В Самарской области заведующий отделением медицинского учреждения, находясь несколько дней под влиянием мошенников, продал машину, занял деньги у знакомых и перечислил через банкоматы на указанные счета около 11,5 млн рублей.

В отдел полиции за помощью обратился 50-летний мужчина, ставший жертвой беспринципных мошенников.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники в течение нескольких дней вели планомерную атаку на потерпевшего, используя методы социальной инженерии. Преступники действовали цинично: они постепенно входили в доверие к жертве, собирали информацию о её финансовом положении и психологическом состоянии, а затем, выбрав подходящий момент, приступили к финальному этапу своего преступного плана. Используя различные психологические приёмы и манипулятивные техники, мошенники смогли убедить потерпевшего в необходимости совершить определённые финансовые операции. Они искусно играли на эмоциях человека, создавая ощущение срочности и важности предпринимаемых действий, что в итоге привело к печальным последствиям для жертвы.

Зная о случаях мошенничества, в первый день врач не стал разговаривать якобы с представителями почтового отделения, которые требовали от него код, присланный в смс «для получения посылки». Он даже в течение рабочего дня забыл об этом разговоре. Но вечером, когда ему позвонили «правоохранители» и сообщили, что его данными пользуются преступники, финансирующие ВСУ Украины, он начал поддаваться на уговоры, занервничал и перевел часть собственных накоплений на указанный расчетный счет.

В течение нескольких дней после этого, вместо того, чтобы остановиться, подумать и перестать выполнять распоряжения мошенников, мужчина продал свой автомобиль, занял денег у родственников и друзей. В «костер», разожжённый преступниками, упало более 11,5 млн рублей. Поняв, что больше денег они не смогут взять с жителя Самарской области, злоумышленники цинично поблагодарили его за помощь и заблокировали абонентские номера.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Будьте более внимательными к своим сбережениям. Услышав финансовые требования – положите трубку!