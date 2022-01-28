В Самарской области завершено расследование убийства, совершенного более 15 лет назад

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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Сызрань 1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), совершенного более 15 лет назад.

По версии следствия, 6 ноября 2006 года в ночное время обвиняемый, находясь возле одного из жилых домов, расположенных в селе Обшаровка Приволжского района Самарской области, познакомился с 19-летней местной жительницей, возвращавшейся со встречи с друзьями. Мужчина предложил своей новой знакомой продолжить употреблять спиртные напитки, на что последняя ответила согласием. Между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой обвиняемый рукой перекрыл девушке свободный доступ кислорода в организм, от чего наступила смерть последней. Далее, мужчина оттащил тело в ров, находящийся вдоль лесополосы, ограждающей кладбище, и засыпал ветками, после чего покинул место происшествия.

Сложность и длительность расследования уголовного дела обуславливается продолжительным нахождением тела в земле, которое согласно заключению судебно-медицинской экспертизы находилось там не менее года, а также необходимостью проведения комплекса иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.