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В Самарской области задержан убийца двух косуль

18 ноября 2022 11:17
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В Самарской области задержан убийца двух косуль

Причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели животных составил 80 тысяч рублей, что является крупным размером.

Ночью 16 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение от специалиста Департамента охоты и рыболовства по Самарской области, который сообщил, что на 14 км автомобильной дороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» он с коллегами удерживает мужчину, который, предположительно, убил двух косуль. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил на указанное место ближайший автопатруль и следственно-оперативную группу.
На место происшествия первым прибыл экипаж ГИБДД, которому сотрудники Департамента передали жителя Самары 1974 года рождения, находящегося в салоне автомобиля «Mitsubishi Outlander».
Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли из транспортного средства предмет, похожий на оружие, и устройство для бесшумной стрельбы. При осмотре местности, в поле, полицейские нашли две туши диких животных, 2 патрона и 5 гильз.
Задержанного полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Отделением дознания Отделения МВД России по Красноярскому району по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба), возбуждено уголовное дело.
Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина, который ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, пояснил полицейским, что охотился без лицензии на данный вид животных, хотя и знал, что это противозаконно.
По месту проживания местного жителя сотрудниками полиции обнаружено и изъято принадлежащее ему оружие и патроны, хранящиеся в установленном законом порядке.
По результатам исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического отдела ОМВД России по Красноярскому району, установлено, что все изъятое у мужчины оружие является огнестрельным - карабинами марки «Вепрь 1В». Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым, причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели двух особей животного составляет 80 тысяч рублей, что является крупным размером.
Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: Уголовное дело

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