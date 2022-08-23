В Самарской области задержан человек почти с 1 кг героина

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В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков,в январе 2022 года УФСБ России по Самарской области задержан с поличным активный член преступной группы, причастной к организации канала поставки особо крупных партий наркотических средств на территорию ряда регионов РФ.

В ходе обследования ручной клади задержанного обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин массой 986,68 г.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Приговором Ставропольского районного суда Самарской области фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.