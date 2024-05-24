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В Самарской области задержали саратовских наркодилеров

24 мая 2024 12:35
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В Самарской области задержали саратовских наркодилеров

В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков УФСБ России по Самарской области получены сведения о противоправной деятельности двух жителей г. Саратова Сорокиной, 1981 г.р., и Барона, 1988 г.р., причастных к организации межрегиональных поставок наркотических средств в особо крупном размере.

Указанные лица следовали из Липецкой области в республику Татарстан на личном автомобиле, однако на территории Сызранского района Самарской области Сорокина Е.В. и Барон А.Г. были задержаны сотрудниками УФСБ. 
 При осмотре транспортного средства данных граждан обнаружено и изъято более 3,5 кг синтетического наркотического средства (альфа-ПВП).

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Приговором Ставропольского районного суда Самарской области фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления и приговорены к лишению свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (Сорокина Е.В.), 9 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима (Барон А.Г.).

Теги: Стоп Наркотик

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