В Самарской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста

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По версии следствия, 19 февраля 2022 года обвиняемый совместно с местным жителем 1960 года рождения, оказывающим услуги такси, находился в салоне транспортного средства марки «Renault Kaptur», припаркованного в непосредственной близости от одного из учреждений села Владимировка Безенчукского района Самарской области. Далее, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый при помощи шнура перекрыл последнему доступ кислорода, тем самым причинив ему смерть, после чего, управляя указанным автомобилем, проследовал на территорию Красноярского района, где попытался уничтожить транспортное средство путем поджога и покинул место происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.