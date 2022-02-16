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В Самарской области задержали мужчину, перевозившего героин в музыкальных колонках

16 февраля 2022 12:46
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В Самарской области задержали мужчину, перевозившего героин в музыкальных колонках

В феврале текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль «Hyundai». Полицейские выявили у жителя Москвы явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В присутствии понятых сотрудники Госавтоинспекции провели досмотр мужчины и автомобиля. На пассажирском сиденье инспекторы обнаружили сумку с музыкальной колонкой. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на то, что целостность колонки нарушена и между стыками корпуса выступает часть полиэтиленовой ленты. При вскрытии корпуса полицейскими обнаружено и изъято 200 свертков, обмотанных изоляционной лентой, в которых находилось порошкообразное вещество.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции, а автомобиль поместили на спецавтостоянку Изъятые свертки оперуполномоченные полиции направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством героин, общей массой около 98 грамм, что законодатель относит к крупному размеру. По данным сотрудников полиции задержанный 1995 года рождения, уроженец одной из соседних республик, проживает в Москве, безработный, ранее не судим. Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории Екатеринбурга. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя собран материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача). Центральный районный суд г. Тольятти назначил задержанному наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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