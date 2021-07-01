В Самарской области вырубили на 16 млн рублей кленов и вязов

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В 2020 году на территории лесничества в 2,5 км к юго-востоку от села Владимировка Хворостянского района была произведена незаконная сплошная рубка порядка 600 сырорастущих кленов и вязов. О данном факте стало известно полицейским от представителей местного лесничества.

Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, 65-летний житель Хворостянского района нанял рабочих, предложив им за вознаграждение произвести рубку деревьев. При этом обвиняемый пояснил, что у него имеются необходимые разрешительные документы на данную деятельность. В действительности, как установлено следствием, мужчина занимался производством и реализацией древесного угля и у него отсутствовало разрешение на рубку указанных лесных насаждений.

Сотрудниками органов внутренних дел установлено, что спиленные деревья обвиняемый перевез в село Дубровка для производства древесного угля.

Сумма причиненного материального ущерба Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области составила около 16 миллионов рублей.

Следственным отделением Отделения МВД России по Хворостянскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

В рамках расследования уголовного дела приняты обеспечительные меры по наложению ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 600 000 рублей.