В Самарской области водитель-экспедитор обвиняется в сбыте наркотиков

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков.

Незаконную деятельность фигуранта выявили и пресекли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОП№2 Управления МВД России по г. Самаре.

Следствием установлено, что водитель-экспедитор 1980 года рождения занимался незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Запрещенное к обороту вещество местный житель приобретал в теневом сегменте сети Интернет, расфасовывал на более мелкие партии и сбывал посредством тайников-закладок, организованных на территории областного центра.

При обыске по месту жительства подозреваемого, проводимом с применением служебной собаки из Центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре, в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин - общей массой около 17,2 грамм.

В ходе оперативных мероприятий полицейские также задокументировали факт сбыта героина в значительном размере подозреваемым ранее неоднократно судимому самарцу 1990 года рождения.

Уголовное дело о сбыте героина в значительном размере и покушении на сбыт наркотика в крупном размере с обвинительным заключением в отношении водителя-экспедитора 1980 года рождения направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Покупатель наркотика – самарец 1990 года рождения, в настоящее время по приговору Промышленного районного суда г. Самары за хранение запрещенного вещества, а также совершение кражи в аптеке, лишен свободы на 4 года 5 месяцев и отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению каналов распространения наркотиков в Самарской области.