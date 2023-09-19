В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин

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Следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

18 сентября 2023 года примерно в 20 часов 30 минут на обочине дороги на расстоянии примерно 730 метров от трассы «М- 5 Урал» обнаружены тела 50-летнего и 69-летнего мужчин с телесными повреждениям в виде открытых переломов черепа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, лиц, причастных к совершению преступления и их задержание. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.