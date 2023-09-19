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В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин

19 сентября 2023 14:13
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В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин

 

Следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

18 сентября 2023 года примерно в 20 часов 30 минут на обочине дороги на расстоянии примерно 730 метров от трассы «М- 5 Урал» обнаружены тела 50-летнего и 69-летнего мужчин с телесными повреждениям в виде открытых переломов черепа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, лиц, причастных к совершению преступления и их задержание. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство Уголовное дело

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