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В Самарской области у наркокартеля изъято более 3,5 кг героина

9 апреля 2024 12:28
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В Самарской области у наркокартеля изъято более 3,5 кг героина

35-летний уроженец одного из соседних государств руководил противоправной деятельностью 12 членов организации, легализовавшими за год около 42,5 млн рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении 35-летнего организатора и 12 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении не менее 12 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений.

При расследовании уголовного дела установлено, что граждане одного из соседних государств - в возрасте от 22 лет до  35 лет, создали преступное сообщество, члены которого в период с июля 2021 года по август 2022 года совершили ряд преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств.

Организатор, уроженец одного из соседних государств, продумав способ совершения преступлений и структуру сообщества, распределил конкретные функциональные обязанности между его участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль.

Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Самарской области: в городах Самара, Сызрань,
Отрадный, Новокуйбышевск, путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники.

Как установили сотрудники полиции, расчеты с покупателями и участниками группы производились с использованием банковских счетов, служивших для обналичивания денежных средств, полученных незаконным путем. Денежные средства в рублевом эквиваленте обменивались на территории Московской области на валюту и передавались через неформальную финансово-расчетную систему на территорию соседнего государства. За период своей деятельности этническое преступное сообщество легализовало около 42,5 млн рублей.

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из самарского управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области подозреваемые задержаны, из незаконного оборота изъято более 3,5 кг наркотического средства героин.

Теги: Стоп Наркотик

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