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В Самарской области стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

17 октября 2022 12:24
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В Самарской области стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной Всероссийской антинаркотической акции.

В Самарской области стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция проходит с 17 по 28 октября и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

Теги: Стоп Наркотик

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