В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже радиаторов отопления

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в г. Отрадный, получил сообщение об инциденте. В аварийном доме по улице Зои Космодемьянской находятся посторонние. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы заметили двух мужчин, которые выносили радиаторы отопления из подъезда дома и грузили в припаркованный автомобиль.

Имея основания предположить, что данные отопительные элементы не принадлежат гражданам, сотрудники вневедомственной охраны решили выяснить детали происходящего.

Злоумышленники, заметив служебный автомобиль, явно занервничали и попытались скрыться. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев преступники далеко не убежали и были задержаны в считанные минуты.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что отопительные батареи принадлежат Комитету по управлению имуществом г. Отрадный. Нанесенный ущерб составил 16 тысяч рублей.

По факту кражи сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело.