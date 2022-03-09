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В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже радиаторов отопления

9 марта 2022 11:42
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В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже радиаторов отопления

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в г. Отрадный, получил сообщение об инциденте. В аварийном доме по улице Зои Космодемьянской находятся посторонние. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы заметили двух мужчин, которые выносили радиаторы отопления из подъезда дома и грузили в припаркованный автомобиль.

Имея основания предположить, что данные отопительные элементы не принадлежат гражданам, сотрудники вневедомственной охраны решили выяснить детали происходящего.

Злоумышленники, заметив служебный автомобиль, явно занервничали и попытались скрыться. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев преступники далеко не убежали и были задержаны в считанные минуты.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что отопительные батареи принадлежат Комитету по управлению имуществом г. Отрадный. Нанесенный ущерб составил 16 тысяч рублей.

По факту кражи сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело.

Теги: Росгвардия

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