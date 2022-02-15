В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже металла

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Рано утром, находясь на маршруте патрулирования в Сергиевском районе, экипаж вневедомственной охраны получил информацию о преступлении - неизвестный проник в нежилое помещение, расположенное на улице Победы.



Оперативно прибыв на место происшествия, патрульные обратили внимание на мужчину, который нес в руках металлические изделия. В ходе беседы с сотрудниками вневедомственной охраны он признался в содеянном.



Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого 26-летнего задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.



Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.