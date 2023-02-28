В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Сызрани. К стражам правопорядка обратился местный житель и рассказал, что видел, как неизвестный мужчина похитил две чугунные крышки канализационных люков на улице Коммунистической. Доложив о сигнале дежурному, росгвардейцы начали поиски подозреваемого. Патрульные проверили пункт приема металлолома, который располагался поблизости, в одном из гаражных массивов. Злоумышленник сработал оперативно - похищенные крышки уже находились в пункте приема.

Далеко уйти ему не удалось. В считанные минуты росгвардейцам удалось найти и задержать мужчину 1982 года рождения, который украл металлические изделия на сумму более 4 тысяч рублей.

Росгвардейцы передали злоумышленника своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».