Я нашел ошибку
Главные новости:
В Чапаевске задержали наркодилера
В Чапаевске задержали наркодилера
Полицейский в Сызрани спас жизнь женщине, оказав неотложную помощь
Полицейский в Сызрани спас жизнь женщине, оказав неотложную помощь
В Самаре прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
В Самаре прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Самарцы хотят получить страховку от плохих новостей
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Из школы в Новокуйбышевске вор унес ноутбук
Из школы в Новокуйбышевске вор унес ноутбук
Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире российских телеканалов и радиостанций в результате взлома серверов
В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков
В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.43
0.72
EUR 79.62
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков

28 февраля 2023 11:48
90
В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Сызрани. К стражам правопорядка обратился местный житель и рассказал, что видел, как неизвестный мужчина похитил две чугунные крышки канализационных люков на улице Коммунистической. Доложив о сигнале дежурному, росгвардейцы начали поиски подозреваемого. Патрульные проверили пункт приема металлолома, который располагался поблизости, в одном из гаражных массивов. Злоумышленник сработал оперативно - похищенные крышки уже находились в пункте приема.

Далеко уйти ему не удалось. В считанные минуты росгвардейцам удалось найти и задержать мужчину 1982 года рождения, который украл металлические изделия на сумму более 4 тысяч рублей.

Росгвардейцы передали злоумышленника своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
24 февраля 2023, 12:23
В Самаре росгвардейцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества
Сотрудники одного из специальных подразделений приняли участие в организации состязаний военно-патриотической игры «Зарница». Общество
729
В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»
22 февраля 2023, 13:24
В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»
Экскурсия была организована для воспитанников 3 - 7 классов самарской школы №109. Общество
591
Всероссийская акция Росгвардии «Неделя мужества» проходит в Самарском спортивном лицее
21 февраля 2023, 10:48
Всероссийская акция Росгвардии «Неделя мужества» проходит в Самарском спортивном лицее
Управление Росгвардии по Самарской области связывают с учебным заведением давние и прочные шефские связи. Общество
582
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
55
Главы Самары и Тольятти доложили, как борются со снегом.
27 февраля 2023  21:11
Дмитрий Азаров: "Главам городов ноги никто переставлять не будет, но контроль за их работой обеспечим"
356
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
27 февраля 2023  13:56
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
1339
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023  12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
332
Какие изменения ждут россиян в марте
27 февраля 2023  10:58
Какие изменения ждут россиян в марте
352
Весь список