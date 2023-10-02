В Самарской области полицейские изъяли метадон и героин в крупном размере

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый за бандитизм и разбой житель соседнего региона причастен к незаконному обороту наркотиков, в том числе и на территории Самарской области.

С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре при силовой поддержке сотрудников специальных подразделений регионального Управления Росгвардии задержали мужчину на ул. Утевской. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из его автомобиля свертки с веществом. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическими средствами – героин и метадон, общей массой более 41 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе допроса мужчина пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. «Работодатель» пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Осуществить задуманное он не смог, так как его оперативно задержали сотрудники полиции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района, СУ Управления МВД России по г.Самаре в отношении ранее безработного жителя Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.