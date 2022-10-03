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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2022»

3 октября 2022 09:59
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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2022»

В ходе мероприятия выявлено 180 преступлений, пресечено 372 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.


Как сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин: «В период с июля по сентябрь 2022 года на территории Самарской области проведены три этапа региональной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак - 2022»».
Сотрудники полиции с участием коллег из Управления ФСБ России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, Самарской таможни, второй гвардейской армии ЦВО, Управления Росгвардии по Самарской области и специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия на территории региона провели межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Мак-2020», Мероприятие направленно на выявление, ликвидацию и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также выявление очагов произрастания дикорастущих растений естественного происхождения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, и организацию их уничтожения.
Вячеслав Васильевич отметил: «В ходе мероприятия выявлено 180 преступлений, пресечено 372 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. К ответственности привлечены 480 лиц, задержаны 16 человек, находящихся в розыске за совершение преступлений. Возбуждено пять уголовных дел за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, а также два уголовных дела по фактам организации и содержание притонов».
Полковник полиции обратил внимание: «Во время проведения профилактической операции правоохранителями обнаружено и уничтожено 280 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 66 гектаров. В адрес глав администраций районов направлено и ими исполнено в указанный срок 277 предписаний на уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято более 19 килограмм наркотических средств естественного происхождения: опий, маковая соломка, марихуана, гашиш, гашишное масло, героин и наркосодержащие растения».

Теги: Стоп Наркотик

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