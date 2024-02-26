В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2024»

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Сотрудники самарской полиции на постоянной основе проводят работу, направленную на выявление притонов и мест сбыта наркотиков, а также на задержание лиц, подозреваемых в распространении наркотических средств и находящихся в розыске за преступления в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2024» за десять дней сотрудниками полиции возбуждено 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), зарегистрировано 26 материалов проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ. Выявлено и пресечено 184 факта нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 5кг наркотических средств.

Так, оперуполномоченными группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Отрадному, от неравнодушных граждан поступила информация, что к квартире, расположенной в многоквартирном доме в г. Отрадный, местный житель 1994 года рождения содержит «наркоманский притон».

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по адресу местного жителя и зафиксировали факты систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудники в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовый шприц, стеклянный колбы, которые использовались для употребления наркотических средств. Задержанный гражданин пояснил сотрудникам полиции, что разрешал знакомым собираться у него в квартире, для потребления запрещенных веществ. По данным сотрудников гражданин нигде не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности привлекался по ч.2 ст. 228 УК РФ. В отношении мужчины собран материал об административном правонарушении, предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

В отношении местного жителя в настоящее время отделением дознания О МВД России по г.Отрадному, возбуждено уголовное дело по признакм преступления предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств продолжаются.

Каждый неравнодушный гражданин может круглосуточно сообщить об ставших ему известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить информацию можно: в дежурные части территориальных органов внутренних дел (или 102 с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи).