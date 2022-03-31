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В Самарской области пассажир поезда хранил в перстне гашиш

31 марта 2022 13:58
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В Самарской области пассажир поезда хранил в перстне гашиш

При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва-Челябинск» сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на подозрительное поведение одного из пассажиров. Завидев полицейских, мужчина поспешил надеть на палец массивный перстень, чем и привлек внимание правоохранителей.

В ходе осмотра внутри украшения полицейские обнаружили вещество растительного происхождения. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством «гашиш» массой около 1 грамма.

Мужчина, 38-летний гражданин одного из сопредельных государств, пояснил, что наркотик он приобрел в г. Москве, и хранил его для личного употребления.

По данному факту гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства».

Решением судьи Сызранского городского суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на двое суток с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации

Теги: Стоп Наркотик

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