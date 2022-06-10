В Самарской области обокрали нефтеперерабатывающую скважину

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Обвиняемые увезли больше 120 метров кабеля с нефтедобывающей скважины.

В середине октября прошлого года в Межмуниципальный отдел МВД России «Нефтегорский» поступило заявление от руководителя нефтедобывающего предприятия о том, что с одной из скважин в Алексеевском районе совершено хищение кабеля.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изучили следы среза кабеля и выяснили, что он был срезан болторезом. Полицейские установили, что неизвестные демонтировали кабель под напряжением, затем при помощи транспортного средства оттащили его на несколько сотен метров, разрезали на части, погрузили и увезли. Злоумышленники похитили около 120 метров кабеля на сумму почти 40 тысяч рублей.

Спустя несколько дней в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило еще одно заявление о совершении кражи кабеля со скважины уже в Нефтегорском районе. Схема похищения была схожа. В этот раз помимо изъятых образцов среза кабеля сотрудники полиции при обследовании прилегающей территории обнаружили хорошо следы покрышек транспортного средства. Установлено, что они принадлежали малотоннажному автомобилю марки «Газель».

Сотрудниками полиции были установлены и опрошены возможные свидетели происшествий, а также проверены на причастность лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Выяснилось, что к совершению преступления могут быть причастны два жителя города Бузулук 1991 и 1992 годов рождения, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. Один из предполагаемых злоумышленников работает на автомобильном предприятии водителем «Газели». Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Нефтегорский» установили местонахождение подозреваемых и задержали их. При обыске у одного из них был изъят болторез.

Эксперты-криминалисты исследовали изъятое, а также изучили рисунок шины автомобиля. Он совпал со следом протектора транспортного средства с места кражи.

Следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Нефтегорским районным судом Самарской области мужчины признаны виновными в совершении двух эпизодов преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один год и два месяца соответственно. Приговор вступил в законную силу. Ущерб, причиненный собственнику, возмещен в полном объёме.