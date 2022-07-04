В Самарской области нашли чиновников, которые мошенничали с ремонтом мемориалов

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Общий ущерб по неисполнению условий семи муниципальных контрактов составил свыше 1,5 миллиона рублей.

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты правонарушений, связанных с хищением бюджетных денежных средств.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что должностные лица из администрации муниципального района Волжский Самарской области без проведения конкурсных процедур прямыми договорами заключали контракты с подрядной организацией на ремонт мемориальных сооружений. Оперативниками 6 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области выявлено, что объемы выполненных работ по ремонту памятников занижены и не соответствуют указанным в проектно-сметной документации. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.

По материалам собранным полицейскими, СК РФ в отношении представителя общества с ограниченной ответственностью – ранее не судимого жителя Самарской области 1954 года рождения возбуждены 7 уголовных дел, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и причастности иных фигурантов к противоправной деятельности.