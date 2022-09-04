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В Самарской области на дороге задержали наркокурьера

4 сентября 2022 13:02
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В Самарской области на дороге задержали наркокурьера

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел при проверке информации о причастности местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ на 88 км автодороги «Самара-Бугуруслан» остановили принадлежащий ему автомобиль «Skoda Fabia». В ходе досмотра в присутствии понятых транспортного средства, которым управлял подозреваемый 1988 года рождения, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 60 свертков с порошкообразным веществом.


Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами N-метилэфедрон, общей массой около 56 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.


По данным сотрудников полиции, безработный, ранее не судимый житель Самары приобрел наркотики с целью дальнейшей реализации путем «тайников-закладок» на территории города Отрадный.
Следственным отделом ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По ходатайству органов следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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