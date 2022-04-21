В Самарской области мошенников обвиняют в хищении денег граждан в кредитных потребительских кооперативах

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Четверо лиц привлекаются к ответственности по уголовному делу о хищении денежных средств граждан, разместивших свои сбережения в кредитных потребительских кооперативах «Строительно - сберегательная касса», «Строительная сберегательная касса» и потребительском кооперативе «Пенсионная сберегательная касса».

Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области – начальник следственной части полковник юстиции Владимир Викторович Котов сообщает: «В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области находится уголовное дело № 11901360002000198, возбужденное 20.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что у вышеуказанных потребительских кооперативов были открыты офисы в городах: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Якутск, Йошкар-Ола, Пенза, Ульяновск, Димитровград и Жигулевск.

В связи с особой сложностью данного уголовного дела срок предварительного следствия продлен, в установленном законом порядке, до 33 месяцев 00 суток, то есть до 20 мая 2022 года.

К уголовной ответственности привлекается четверо лиц.

В настоящее время по уголовному делу выполняются требования статьи 216 УПK РФ (проводится ознакомление потерпевших с материалами уголовного дела)».

Потерпевшие, желающие ознакомится с материалами дела могут обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: г. Самара, ул. Полевая, дом 4, контактный телефон следователя 8(846) 278-10-92 либо к представителям инициативной группы.