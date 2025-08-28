Я нашел ошибку
Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.44
-0.09
EUR 93.34
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей

28 августа 2025 10:43
119
В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции в вечернее время поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник через мессенджер обманул подростка.

«Женщина 1958 года рождения пояснила полицейским, что обнаружила списание с карты денежных средств в размере свыше 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - Так как доступ к карте имеется только у ее несовершеннолетнего внука, она строго поговорила с ним и юноша признался: под предлогом получения внутриигровой валюты мошенник научил его, что можно обменять через него немного наличных денег. Для получения бонусов мальчик передал незнакомцу номер карты, пин-код, получил валюту и продолжил играть. Только вечером бабушка сказала ему, что мошенники, вместо небольшой суммы, забрали все имеющиеся деньги».

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Полиция призывает родителей провести беседы с детьми о правилах безопасности в интернете. Важно объяснить подросткам, что нельзя общаться с незнакомцами в мессенджерах и передавать им личные данные или денежные средства.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности
27 августа 2025, 11:49
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности
Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги ему велели перевести на указанный счет. Криминал
281
У сызранки мошенники похитили полмиллиона
26 августа 2025, 12:48
У сызранки мошенники похитили полмиллиона
Установлено, что женщине с помощью мессенджера поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Криминал
375
В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой.
21 августа 2025, 11:09
В Чапаевске женщина лишилась 400 тысяч рублей, попавшись на уловку телефонных аферистов
В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение якобы от знакомой. Общество
574
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
100
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
404
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
198
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
583
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
332
Весь список