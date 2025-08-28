В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей

119

В дежурную часть отдела полиции в вечернее время поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник через мессенджер обманул подростка.

«Женщина 1958 года рождения пояснила полицейским, что обнаружила списание с карты денежных средств в размере свыше 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - Так как доступ к карте имеется только у ее несовершеннолетнего внука, она строго поговорила с ним и юноша признался: под предлогом получения внутриигровой валюты мошенник научил его, что можно обменять через него немного наличных денег. Для получения бонусов мальчик передал незнакомцу номер карты, пин-код, получил валюту и продолжил играть. Только вечером бабушка сказала ему, что мошенники, вместо небольшой суммы, забрали все имеющиеся деньги».

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Полиция призывает родителей провести беседы с детьми о правилах безопасности в интернете. Важно объяснить подросткам, что нельзя общаться с незнакомцами в мессенджерах и передавать им личные данные или денежные средства.