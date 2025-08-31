Я нашел ошибку
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
В Самарской области мошенники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
Россияне с 1 сентября смогут отписаться от спам-звонков
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
31 августа 2025 12:29
119
В Самарской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала молодая жительница региона.

Как стало известно, злоумышленники выбрали своей целью 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты. Действуя профессионально и расчётливо, они вышли на связь с потерпевшей посредством SMS-сообщений, при этом представившись директором целой сети салонов красоты.

Используя психологическое давление и создавая ощущение срочности, мошенники убедили девушку совершить денежный перевод через банкомат. Сумма ущерба составила 74 200 рублей. Под предлогом оплаты срочного заказа преступники выманили деньги, пообещав их вернуть в ближайшее время.

После совершения перевода девушка начала сомневаться в правомерности своих действий и связалась с настоящим руководством. Осознав, что стала жертвой обмана, она незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.

Полицейские обращаются к гражданам с настоятельной рекомендацией быть бдительными и осторожными. При поступлении подобных сообщений необходимо: не поддаваться на уговоры незнакомцев; не переводить денежные средства; проверять информацию через официальные каналы связи; немедленно сообщать о подобных случаях в полицию.

Теги: Мошенники

