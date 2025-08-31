В Самарской области мошенники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты

119

В Самарской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала молодая жительница региона.

Как стало известно, злоумышленники выбрали своей целью 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты. Действуя профессионально и расчётливо, они вышли на связь с потерпевшей посредством SMS-сообщений, при этом представившись директором целой сети салонов красоты.

Используя психологическое давление и создавая ощущение срочности, мошенники убедили девушку совершить денежный перевод через банкомат. Сумма ущерба составила 74 200 рублей. Под предлогом оплаты срочного заказа преступники выманили деньги, пообещав их вернуть в ближайшее время.

После совершения перевода девушка начала сомневаться в правомерности своих действий и связалась с настоящим руководством. Осознав, что стала жертвой обмана, она незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.

Полицейские обращаются к гражданам с настоятельной рекомендацией быть бдительными и осторожными. При поступлении подобных сообщений необходимо: не поддаваться на уговоры незнакомцев; не переводить денежные средства; проверять информацию через официальные каналы связи; немедленно сообщать о подобных случаях в полицию.