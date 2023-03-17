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В Самарской области машинист перевел мошенникам более миллиона рублей

17 марта 2023 09:30
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В Самарской области машинист перевел мошенникам более миллиона рублей

В начале марта текущего года 51-летнему машинисту локомотивного депо позвонили неизвестные и сообщили, что являются сотрудниками кредитной организации и что на его имя неизвестным оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной"  операции и "исчерпать" кредитную историю,  необходимо самостоятельно оформить кредит  и перевести деньги на "безопасный счет". Мужчина, действуя по  инструкциям злоумышленников, оформил через мобильные приложения кредиты и перевел на указанные звонившими расчетные счета более миллиона рублей. Поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию.

 В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Теги: Мошенники

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