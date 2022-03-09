В Самарской области изъято свыше 18,5 кг наркотических средств

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В областном главке МВД подведены итоги I этапа оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2022».

Сотрудники самарской полиции на постоянной основе проводят работу, направленную на выявление притонов и мест сбыта наркотиков, а также на задержание лиц, подозреваемых в распространении наркотических средств и находящихся в розыске за преступления в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

В ходе проведения I этапа оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2022» сотрудниками полиции собрано 14 материалов проверок по сообщениям граждан о содержании притонов, выявлено 403 факта нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято свыше 18,5 килограммов наркотических средств. По фактам организации притонов и их содержания к уголовной ответственности привлечены 5 человек. К административной ответственности за потребление и незаконный оборот запрещенных веществ привлечено 377 лиц.

Так, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти в квартире на улице Советской задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемого явные признаки опьянения, в связи с чем направили его на медицинское освидетельствование. На основании результатов сотрудники полиции собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Решением Мирового судьи мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение – наркотики или спиртное, разрешал молодым людям собираться у него дома для потребления наркотиков. По данным сотрудников полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Отделом дознания ОП № 24 Управления МВД России по г. Тольятти уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» с обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области на улице Запорожской областного центра также пресечена деятельность наркопритона. В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков в крупном размере 43-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело. Вместе с ним в квартире находились 39-летняя местная жительница и 42-летний ранее не судимый мужчина. У всех задержанных предварительно установлен факт потребления наркотических средств, анализы направлены на исследование в лабораторию. Из квартиры изъято три шприца со следовыми остатками наркотического средства диацетилморфин (героин). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности хозяина и гостей квартиры.

В ходе проведения I этапа оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2022» оперуполномоченными подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре задержана 40-летняя жительница областного центра. В ходе осмотра ее квартиры, расположенной на ул. Демократической, полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложку и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств. Отделом дознания в отношении лишенной родительских прав подозреваемой в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 232 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Задержания лиц, подозреваемых в организации наркопритонов, в ряде городов самарского региона проводились при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области.

Мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств продолжаются.

Каждый неравнодушный гражданин может круглосуточно сообщить об ставших ему известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.